Lūk, kas vieno Džeimsu Bondu, Īlonu Masku un gaidāmo Tesla Cybertruck

Reti kurš kino fans nezina epizodi no pakaļdzīšanās minētajā filmā, kas noslēdzas ar Lotus Esprit transformēšanos par zemūdeni. Par "Slapjo Nelliju" (Wet Nellie) nodēvētais Lotus tika izgatavots tikai vienā eksemplārā, un braukt ar to nebija iespējams. Zem ūdens gan tas bija pilnībā funkcionāls, ja vien to pilotēja atvaļināts jūras kājnieks pilnā niršanas ekipējumā. Tāds bija nepieciešams, jo automobiļa salons tika piepildīts ar ūdeni.

Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm

"Slapjā Nellija" gan bija tikai viens no The Spy Who Loved Me filmēšanā izmantotajiem Lotus Esprit. Kā vēsta Popular Mechanics, Lotus kinostudijai kopumā piegādāja divas ielas mašīnas un septiņus Esprit stikla šķiedras karkasus. No tiem vienu pat nācās pārzāģēt uz pusēm, lai varētu nofilmēt ainas Rodžera Mūra atveidoto Džeimsu Bondu un Barbaras Bahas atveidoto majori Aņju Amasovu peldošā auto salonā.