Liepājas reģionālā slimnīca nav gatava onkoloģisko pacientu pieplūdumam pēc VM iecerētās reformas

Kā ziņots, turpinot slimnīcu reformu, VM ir paredzējusi onkoloģisko pacientu ārstēšanu Liepājā koncentrēt vienuviet un vēža pacientus no valsts SIA "Piejūras slimnīcas" pārvirzīt uz gandrīz pilnībā pašvaldībai piederošo Liepājas reģionālo slimnīcu.

Tomēr LA raksta, ka Liepājas reģionālajai slimnīcai ir pamatotas bažas par spēju no nākamā gada 1.janvāra uzņemt visus onkoloģiskos pacientus, jo pārkārtojumi notiek pārāk strauji un slimnīcai pagaidām nav tik daudz ārstu un medicīnas māsu, lai varētu konsultēt un ārstēt arī jaunos pacientus. "Piejūras slimnīcas" mediķi atsakoties turpināt darbu reģionālajā slimnīcā ar tādiem noteikumiem, kādus piedāvā ministrija.

Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks laikrakstam nav vēlējies šo jautājumu komentēt, kamēr slimnīcas vadība nebūšot saņēmusi konkrētu informāciju no VM un kolēģiem "Piejūras slimnīcā", cik daudz onkoloģisko pacientu papildus slimnīcai būs jāuzņem un cik liels finansējums šim nolūkam tiks piešķirts.

"Diemžēl tikai novembra trešajā nedēļā uzzinājām, ka "Piejūras slimnīcas" Onkoloģijas klīnika tiks slēgta un līdz ar to slimnīcas valdei ir nekavējoties jāatrod risinājums, lai varētu onkoloģiju koncentrēt vienā slimnīcā. Ir izstrādāts detalizēts plāns, lai pacientiem būtu pieejama visa nepieciešamā ārstēšana, bet laika periods ir ļoti īss, lai to varētu ieviest. Slimnīcas valdes priekšsēdētājam ir uzdots papildināt ārstu kolektīvu ar speciālistiem," laikrakstam stāstījis Liepājas vicemērs Ansiņš.

LA norāda, ka "Piejūras slimnīcā" ārstējās pacienti no visa Kurzemes reģiona, un pagaidām nav skaidrs, kas notiks ar pacientiem, kas nedzīvo Liepājā, jo Liepājas dome kā Liepājas reģionālās slimnīcas kapitālsabiedrību turētāja pagaidām ir apņēmusies darīt visu iespējamo, lai vispirms ar nepieciešamajām ārstu konsultācijām, izmeklējumiem un ārstēšanu nodrošinātu pilsētas iedzīvotājus.

"Piejūras slimnīcas" likvidējamās Onkoloģijas klīnikā šogad no janvāra līdz oktobrim bijuši 14 942 pacientu apmeklējumi un stacionārā ārstēts 721 pacients. Ieskatoties elektroniskajā rindu sarakstā, var pārliecināties, ka pie reģionālās slimnīcas onkoloģes ķīmijterapeites Zinaīdas Štaras par maksu, ātrākais, var pierakstīties, sākot no nākamā gada 17.februāra, bet uz valsts apmaksātu vizīti - no nākamā gada 9.marta, kamēr pie otras ķīmjterapeites Dzintras Litavnieces elektroniskais pieraksts vispār nav iespējams, noskaidrojis laikraksts.