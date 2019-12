Ukrainas ministrs aplēsis Krievijas agresijas nodarītos zaudējumus

Ukraine, Donbass, Marinka. Ragion de Donetsk, zone rouge, 16 Novembre 2018 Chez Anatoliy et Lioudmilla, les combats se deroulent au fond du jardin. A 64 ans, Anatoliy touche une pension trop maigre pour pouvoir subvenir a leurs besoins. Alors, il vend au marche des oeufs, des legumes, du lait, tous ce que lui et sa femme peuvent produire sur leur terrain derriere la maison…"  A 500 metres ce sont les positions separatistes ", explique sa femme Lioudmilla, "  Quand je veux aller traire la vache, ils commencent a tirer mais nous ne pouvons pas survivre sans notre jardin, ni nos animaux, donc nous n’avons pas le choix de risquer notre vie chaque jour ". Sur leur maison ont peut voir les dommages crees au fur-et-a-mesure de ces 5 annees de guerre. Ukraine, Donbass, Marinka. Donetsk region, red zone, 16 November 2018 At Anatoliy and Lyudmila's, the fighting took place at the bottom of the garden. At 64, Anatoliy receives a pension that is too meagre to support them. So he sells at the market eggs, vegetables, milk, everything he and his wife can produce on their land behind the house..." At 500 meters they are the separatist positions," explains his wife Lyudmila, "when I want to milk the cow, they start shooting but we can't survive without our garden, or our animals, so we don't have the choice to risk our lives every day. On their house we can see the damage created over the 5 years of war.//GIRBESGAELLE_1724.4830/1912071720/Credit:Gaelle Girbes/SIPA/1912071726

FOTO: SIPA/Scanpix