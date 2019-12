Lai gan pastāv atšķirīgi viedokļi par to, vai tas kaut ko varētu mainīt par oligarhu dēvētas personas izmeklēšanas gaitā, tomēr visa šī lieta liek domāt par vairākiem secinājumiem saistībā ar notiekošo Latvijas un ASV attiecībās.

Neatkarīgi no tā, vai šis lēmums ir nācis no ASV pašas vai ticis lūgts no Latvijas valdības puses, Vašingtona nu ir sevi jau atkal publiski nostādījusi kā pretkorupcijas reformu atbalstītāju mūsu valstī. Šī pozicionēšanās ir ļoti zīmīga pēc vēl salīdzinoši nesen izteiktā «aizrādījuma» saistībā ar situāciju Latvijas banku sektorā.