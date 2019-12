Šķiet, vienkāršākā un populārākā atbilde uz šo jautājumu ir: kāpēc gan ne? Un patiesi, vai tiešām vienmēr jābūt kādam nopietnam iemeslam, lai pilsētā uzstādītu izcila un cienīta rokmūziķa statuju? Vai tad vienmēr pieminekļiem un statujām jābūt tur, kur dzimis, miris, dzīvojis vai varenus darbus paveicis statujā cirstā tēls? Arī es, kad uzzināju, ka Viļņā, lūk, atrodas man zināmā un cienītā mūziķa Frenka Zapas piemineklis, uzreiz nodomāju, ka noteikti viņa senči nāk no Viļņas. Vai arī – Frenks reiz kaut ko paveicis Viļņas un Lietuvas labā.

Muļķības. Frenkam, visticamāk, bija visai miglains priekšstats par to, kas vispār ir Lietuva – vien kriksis teritorijas plašajā Padomju Savienībā. Tad kāpēc piemineklis? Ja vajadzīga sakarīgāka atbilde par “kāpēc gan ne?”, ir jāparokas avotos un, protams, jādodas aplūkot pašu pieminekli, ko izdarīju arī es.

Piemineklis atrodas Viļņas mākslinieku rajonā Užupē, kas burtiskā tulkojumā nozīmē “aiz upes”. Šis kolorītais Viļņas rajons atrodas pašā pilsētas centrā un ir simboliski autonoms, proti, to mēdz dēvēt par Užupes republiku un tam ir pašam sava konstitūcija, ko 1998. gada vasarā sarakstīja dzejnieks Roms Lileiķis un tulkotājs Toms Čepaitis. Bāls rajona ekvivalents varētu būt “Maskačka” vai Āgenskalns, tomēr tiešām ļoti bāls, jo Užupes rajona koncepts ir visai unikāls.

Lai nu kā, Užupe ir vieta, kur allaž patīkami atgriezties. Uz Viļņu braucu vismaz divas reizes gadā, tāpēc šis rajons ir izstaigāts krustu šķērsu, tomēr nekad nebija gadījies apciemot Frenku. Pat Užupes kapus pazīstu no galvas, tomēr Frenka piemineklis acīs nebija iekritis. Līdz šim mirklim, protams, kad baisi drūmā un lietainā decembra dienā kopā ar draugiem likām somās dzērienus, bezvadu tumbiņu un devāmies skatīties, kā tad izskatās bronzā kaltā mūzikas leģenda.

Ja tu nepazīsti Frenka Zapas daiļradi, tad noteikti pazīsti viņa ūsas. Viņš, manuprāt, ir viens no slavenākajiem ūsainajiem vīriem pasaules vēsturē līdzās Hitleram, Staļinam un Fredijam Merkūrijam. Tiesa, vīrs jāskata nevis pēc ūsām, bet pēc darbiem, kas Zapas gadījumā ir vēl varenāki par viņa ūsām. Vairāk nekā 30 gadus ziedojot rokmūzikai, džezam, elektroniskajai un orķestrālajai mūzikai, viņš veicināja rokmūzikas intelektuālo progresu un māksliniecisko daudzveidību.

Un tā nu mēs tur beidzot stāvējām Zapam pie kājām. Tēvišķa figūra, goda vārds. Mirkli ieturējuši cieņpilna klusuma brīdi, mēs no somas izvilkām “boomboksu” un nolikām to viņam pie kājām, ieslēdzot 1979. gada albuma hītu “Bobby Brown”, kas ir viens no populārākajiem Zapas skaņdarbiem.