Valsts, kura 2019.gadā visvairāk mainījusies uz labo pusi

"Pirms trim gadiem Uzbekistāna bija vecmodīga postpadomju diktatūra, noslēgta sabiedrība, kas tika pārvaldīta neiedomājami brutālā un nekompetentā veidā. Valdošais režīms apsūdzēts, ka tas disidentus esot izvārījis dzīvus. Skaidri zināms, ka vīriešu, sieviešu un bērnu bari ražas laikā tika piespiesti strādāt kokvilnas plantācijās," raksta "The Economist".

Jaunā Uzbekistānas valdība lielākoties izbeigusi piespiedu darbu. Tās visbēdīgāk slavenais cietums ir slēgts. Valstī tiek ielaisti ārvalstu žurnālisti. Vietējiem ierēdņiem aizliegts izspiest kukuļus no mazajiem uzņēmumiem, kas iepriekš bija ierasta prakse. Atvērts lielāks skaits robežpunktu, kas ļauj atkal satikties Centrālāzijas padomju laikos patvaļīgi nosprausto robežu izšķirtajām ģimenēm.

"Lai gan valsts nebūt nav demokrātija - visas partijas atbalsta Mirzijojevu un daži kritiķi joprojām atrodas aiz restēm -, daži kandidāti viegli kritizējuši valdību, kas agrāk nebūtu iedomājams. Arī vienkāršie uzbeki droši var pasūkstīties par politisko šķiru, nebaidoties no aizturēšanas nakts vidū.

Uzbekistānai joprojām tāls ceļš ejams, bet neviena cita valsts 2019.gadā nav paveikusi tik daudz," secina "The Economist".

Parasti visaugstāk kāpj tās valstis, kuras sākušas no pašas apakšas. Un pozitīvās pārmaiņas ne vienmēr ir paliekošas, kā to pierāda "The Economist" 2015.gadā izvēlētā valsts Mjanma. Optimismu par demokratizēšanos nomainīja Mjanmas līderes Aunas Sanas Su Či nesenā parādīšanās Hāgā bāzētās Starptautiskās Tiesas (ICJ) priekšā, kur viņa noraidīja pārmetumus genocīdā pret rohindžu minoritāti.