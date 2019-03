50 cilvēku nogalināšana ar "trollinga" elementiem

Daudzas no šīm kustībām mēdz norakstīt kā vienkāršu "troļļošanu" - mētāšanos ar provokatīvām frāzēm, lai izraisītu reakciju lasītājos. Iespējams, viņi paši nemaz netic tam, ko raksta, bet tikai barojas no negatīvās uzmanības. Taču tādi argumenti kā "tas taču ir tikai internets" neiztur kritiku laikmetā, kad "troļļošana" arvien biežāk noved pie reālas, destruktīvas rīcības. Tarants savā manifestā skrupulozi uzskaita mērķus, ko vēlējās sasniegt ar slaktiņu Jaunzēlandē. To vidū - "musināt uz vardarbību, atriebību un tālāku šķelšanos eiropiešu" un musulmaņu vidū un "radīt konfliktu ASV starp divām ideoloģijām par ieroču turēšanas jautājumu", kas varētu novest pie pilsoņu kara un sašķelt ASV "politiskajās, kultūras un, kas vissvarīgāk, rasu nometnēs". Manifestā viņš aicina savus domubiedrus uz jauniem teroraktiem, kā arī cer, ka viņu pretinieki atbildēs ar to pašu.