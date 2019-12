Ignorējot komisijas viedokli, koalīcija skata grozījumus pašvaldību ārkārtas vēlēšanu kārtībā

Mūrniece skaidroja, ka 12.decembrī Saeima pieņēma lēmumu abus likumprojektus noteikt par steidzamiem, tos iekļaujot 19.decembra sēdes darba kārtībā un arī izskatīt. "Tas notika šeit, sēžu zālē ar deputātu piekrišanu. No komisijas saņēmām vēstuli, ka komisija neatbalsta likumprojekta virzīšanu sēdē. Vienlaikus komisija nelēma un nelūdza izslēgt jautājumus no sēdes darba kārtības. Līdz ar to likumprojekti izskatāmi šodiena sēdē. Uzskatāms, ka atbildīgā komisija darbu pie abiem projektiem ir pabeigusi un mēs varam tos izskatīt sēdē, kā par to lēmām 12.decembrī," secināja parlamenta spīkere.