Baltais nams pieprasīja palīdzības iesaldēšanu uzreiz pēc Trampa sarunas ar Zelenski

Šī telefona zvana dēļ pret Trampu izvirzītas divas impīčmenta apsūdzības. Lai arī demokrātu kontrolētā Pārstāvju palāta pagājušonedēļ nobalsoja par Trampa impīčmentu, maz ticams, ka viņš tiks atstādināts no amata, jo par to jābalso Senātam, kurā pārsvars ir republikāņiem.

E-pasta vēstule pēc labvēlīga tiesas sprieduma informācijas pieejamības lietā nonāca pētnieciskās žurnālistikas organizācijas "Center for Public Integrity" (CPI) rīcībā.

Dafijs e-pastā prasa Aizsardzības departamentam "aizturēt" palīdzību Ukrainai, jo administrācija vēloties pārskatīt to. "Ņemot vērā šīs prasības sensitīvo dabu, es novērtētu, ja šī informācija tiktu nodota tikai tiem, kam tā jāzina, lai izpildītu rīkojumu," piebilst Dafijs.

"Augsta administrācijas amatpersona, kuru mēs aicinājām, 90 minūtes pēc Trampa zvana Zelenskim saka - apturiet palīdzību, bet nevienam par to nesakiet. Ko vēl vairāk vajag, lai izsauktu liecinieku?" viņš sacīja.

Lai Trampu atstādinātu no amata, par to būtu jānobalso divām trešadaļām no 100 senatoriem. Diez vai tas notiks, jo 53 senatoru vietas ieņem republikāņi.