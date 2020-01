Palielināts pabalsta apmērs bērna aizbildnim

Pabalsts par bērnu līdz septiņu gadu vecumam pieaugs no 103,20 eiro līdz 107,50 eiro, bet par bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam, kā arī par katru pilngadīgu personu no 18 līdz 21 gada vecumam pabalsts pieaugs no 122,50 eiro līdz 129 eiro.

Kā skaidro LM, grozījumu mērķis ir noteikt, ka pabalstu, kuru izmaksā no valsts vai pašvaldības budžeta, apmērs nav atkarīgs no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

LM skaidro, ka no 2020.gada izmaksājamo uzturlīdzekļu apjoms atbildīs tam, kas noteikts Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) likumā. Proti, 2019.gadā darbojās pārejas noteikumi, kuru dēļ pērn par bērnu no viņa dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam tika izmaksāti valsts nodrošinātie uzturlīdzekļi 24% apmērā no minimālās algas, tas ir, 103,20 eiro ik mēnesi, savukārt par bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam un par katru pilngadīgu personu no 18 gadiem līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, 28,5% apmērā no minimālās algas, tas ir, 122,50 eiro ik mēnesi.