NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšana samazināta līdz astoņiem iznīcinātājiem

Turpmākos četrus mēnešus patrulēšanu no Lietuvas Gaisa spēku bāzes Šauļos veiks četri Beļģijas iznīcinātāji, bet no Emari aviobāzes Igaunijā - četri Polijas iznīcinātāji.

No pagājušā gada aprīļa līdz septembrim Baltijas valstu gaisa telpā dežurēja 13 iznīcinātāji no citām NATO valstīm, bet no septembra līdz janvārim - 12.