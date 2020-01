Pētījums: Cilvēki vēlas dzīvot ilgtspējīgi, bet maldīgi uzskata, ka tas ir dārgi

Starptautisks sabiedriskās domas pētījumu uzņēmums GlobeScan sadarbībā ar Zviedrijas mēbeļu ražotāju IKEA ir veicis aptauju 25 pasaules valstīs, lai izprastu cilvēku attieksmi pret vidi, ilgtspējīgu dzīvesveidu un to, kā tā ir mainījusies pēdējos gados.

Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka ilgtspējīgāka un veselīgāka dzīve ir nozīmīga personīgā prioritāte katram otrajam cilvēkam pasaulē (54 %). Tomēr puse no viņiem jeb 49 % domā, ka šāds dzīvesveids ir dārgs, bet 27 % apgalvo, ka viņiem trūkst zināšanu, lai dzīvotu ilgtspējīgi ikdienā.

Mēbeles un aksesuāri, kas izgatavoti no atjaunojamiem vai pārstrādājamiem materiāliem

Izvēloties mēbeles un aksesuārus, izvērtē, vai tās ir izgatavotas no atjaunojamiem vai otrreiz pārstrādātiem materiāliem. Piemēram, ilgtspējīgi iekārtotajā ekspozīcijas dzīvoklī izvēlētā lampa ir ražota no ātri augoša bambusa, bet paklājs – no džutas.