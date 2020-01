"Izdzīvotājs" Lukašenko koķetē ar ASV un Ķīnu, lai atvairītu Krieviju

Tomēr Baltkrievija joprojām lielā mērā atkarīga no sava lielākā aizdevēja Krievijas. Maskava plāno nākamajos piecos gados samazināt aizdevumus un subsīdijas Baltkrievijai, kā rezultātā Baltkrievija varētu zaudēt ieņēmumus 12 miljardu dolāru apmērā. Un, lai arī Vašingtona izrāda vēlmi atjaunot attiecības ar Baltkrieviju, Rietumvalstu investorus nevilina Baltkrievijas ekonomiskais klimats. Lukašenko tuvinās ar Ķīnu, lai mazinātu ekonomisko atkarību no Krievijas. Atšķirībā no Vašingtonas, Pekina neprasa Baltkrievijai mazināt represijas pret Lukašenko oponentiem vai atdot kontroli pār atsevišķiem valsts uzņēmumiem, kā to vēlētos Maskava.