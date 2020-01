“Rīgas satiksmē” par finansistu gandrīz pieņem “Rīgas namu” lietā apsūdzēto Kavacu

“Rīgas satiksmei” aizvien ir aktuāls jautājums par iespējām piedzīt zaudējumus no šiem un arī citiem bijušajiem valdes locekļiem. To šobrīd pēta advokātu birojs “BDO Law” – līgumu par to pagājušā gada nogalē noslēdza pagaidu valde, kurā arī bija Jakrins. “Februārī ir jābūt pilnam atzinumam, cik es saprotu, novērtējumam, vadoties no jau iepriekš veikto auditu atzinumiem par to, ir vai nav, un, ja ir, tad kādā apmērā novērtējami iepriekšējo valžu pieņemto lēmumu rezultātā radītie zaudējumi,” stāsta Innusa.