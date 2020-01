Atbalsta Latvijas dalības termiņa pagarināšanu militārajā operācijā pret "Islāma valsti"

Lai gan koalīcijas operācijas termiņš starptautiskajos dokumentos šobrīd nav nostiprināts, tomēr, ņemot vērā uzticēto uzdevumu raksturu un apjomu, tiek plānots NBS dalību operācijā noteikt uz laiku līdz 2022.gada 1.februārim. Aizsardzības ministrija (AM) gan norāda, ka šāda termiņa noteikšana neierobežo Latvijas tiesības pārtraukt dalību pirms minētā datuma, piemēram, ja apmācības būs noslēgušās līdz tam.

Latvija ar savu instruktoru kontingentu vēl līdz janvāra sākumam īstenoja Irākas drošības spēku apmācību, pilnībā iekļaujoties Dānijas kontingenta sastāvā, kas izvietots Irākas un ASV kopīgi pārvaldītajā militārajā bāzē. Bāze atrodas 160 kilometrus uz rietumiem no Bagdādes. Līdz janvāra sākumam Irākā uzturējās kopumā seši Latvijas karavīri, taču saasinoties situācijai Irākā, viņi pārvietoti uz Kuveitu. Šāds lēmums pieņemts drošības dēļ un to, ka patlaban jebkāda veida Irākas spēku apmācības Irākā uz nezināmu laiku ir pārtrauktas.

AM uzskata, ka nepieciešams turpināt Latvijas ieguldījuma sniegšanu starptautiskajā drošībā, nodrošinot Latvijas iesaisti Irākas drošības spēku attīstībā un nostiprināšanā, veicot to apmācību, kā arī atbalstīt sabiedrotos viņu centienos apturēt "Islāma valsts" uzbrukumus un nepieļaut to tālāku izplešanos un ietekmes palielināšanos.