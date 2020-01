Krieviski un tikai savējiem – kā Daugavpils dome piebaro sev draudzīgos medijus

Domes informācija liecina, ka pērn pašvaldība izmantojusi 16 mediju pakalpojumus par kopumā aptuveni 90 000 eiro – tajos ir gan pastāvīga sadarbība, gan neregulāra reklāmu un sludinājumu pirkšana. Arī latviski. Visvairāk saņēmis krievu valodā raidošais radio Alise Plus (22,5 tūkstoši eiro), tam ar nepilniem 17 tūkstošiem eiro seko Divu krastu radio, kas raida tikai latviski. Tā vadītājs Andrejs Trokša stāsta, ka radio ir pastāvīgs līgums ar domi par informācijas pārraidīšanu un tas arī esot pagarināts uz šo gadu. Portāls Gorod saņēmis nepilnus 14 tūkstošus eiro. Taču, piemēram, gan latviski, gan krieviski iznākošajam vietējam laikrakstam Latgales Laiks, kurā Daugavpils domei pieder ceturtdaļa akciju, pārskaitīti tikai 2146 eiro. Kā stāsta tā valdes locekle Iveta Valpētere, tā ir nauda par līdzjūtību un citu sludinājumu publicēšanu. Neko citu no domes laikraksts nesaņemot. Latgales Laiks latviski ir vienīgais Daugavpils drukātais medijs valsts valodā.

Daugavpils mērs Elksniņš nevēlējās skaidrot, kāpēc tagad konkurss izsludināts tikai krievvalodīgajiem medijiem. Telefonsarunu Re:Baltica atsacīja, jo ir atvaļinājumā, un, “lai nesanāk kā iepriekš, kad no sarunas teksta jūs liekat tikai to, kas jums patīk”. Telefona īsziņās Elksniņš skopi pauž to pašu, ko Bikovska – pakalpojumi tiek pirkti arī no citiem. Arī viņš norāda uz mediju vidi Daugavpilī: “Aicinu jūs izveidot mediju latviešu valodā Daugavpilī vai arī beidzot aicināt NEPLP un LTV stiprināt mediju telpu pilsētā ar lielāku sabiedrisko mediju klātbūtni, ko esmu darījis vairākkārt.”