Parakstu vākšanas vietās aktivitāte reģionos pirmajās stundās bijusi zema

Lai gan Tukuma novadā ir 12 parakstu vākšanas vietas, novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inta Kaminska klāstīja, ka lielāka aktivitāte gaidāma sestdien rīta pusē tieši Tukumā, kad cilvēki no novada brauks uz tirgu. Arī pagastos lielāks pieplūdums prognozējams rīta stundās, jo daudzi iedzīvotāji atkarīgi no sabiedriskā transporta kursēšanas laikiem.

Šodien parakstīties bija iespējams no plkst.9 līdz 13, un Kaminska pauda, ka "nevarētu teikt, ka neviens nebija", taču precīzākus datus par tiem, kas parakstījās, vēl nevarēja sniegt.

Arī Dobeles novadā parakstīties bija iespējams, sākot no plkst.9, un, pēc novada vēlēšanu komisijas vadītājas Veltas Lagzdiņas teiktā, savu izvēli izdarījis viens pilsonis. Viņa klāstīja, ka ir iedzīvotāji, kas neizprot parakstu vākšanas būtību un jautā, vai notiek vēlēšanas.

"Novadā ir četras parakstu vākšanas vietas, divās no tām neieradās neviens cilvēks, bet vienā bija viens, otrā - divi cilvēki," sacīja Krūmiņa.

Viņa piebilda, ka cilvēki nebija sapratuši to, ka par izmaiņām pašvaldību ārkārtas vēlēšanu regulējumā parakstīties var bez maksas, jo paralēli notiek parakstu vākšanas arī par citām iniciatīvām, piemēram, Saeimas atlaišanu, Saeimas deputātu skaita samazināšanu, kur par paraksta apliecināšanu pašvaldībās un pie notāriem ir jāmaksā valsts nodeva.

Krūmiņa iedzīvotāju zemo aktivitāti skaidroja ar to, ka likuma grozījumi neskar katru cilvēku individuāli, turklāt tie galvenokārt ir saistīti ar problēmām Rīgas pašvaldībā. Viņa pieļāva, ka, iespējams, cilvēki nevēlas liekus tēriņus tautas nobalsošanas sarīkošanai, tādēļ nesteidzas parakstīties.

Limbažu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inese Ščerbakova aģentūrai LETA teica, ka patlaban viņai ir informācija tikai par vienu no astoņām parakstu vākšanas vietām visā novadā. Šajā parakstu vākšanas vietā šodien nebija ieradies neviens pilsonis. Viņa to skaidroja ar to, ka patlaban valstī notiek vairākas parakstu vākšanas iniciatīvas un iedzīvotāji nesaprot, kā rīkoties.