Lietuva publisko par iespējamo nolaupīšanu informētā vīrieša fotorobotu

"No liecinieku teiktā policijai izveidojusi kādas personas fotorobotu, kura interesē policiju un varētu sniegt būtisku informāciju par notikušo," viņš norādījis.

Vēlāk tika ziņots, ka notikumu varētu būt redzējuši trīs bērni, bet Gags tagad norādījis, ka liecinājušo bērnu skaits ir vēl lielāks, un liecības sniegušas arī pilngadīgas personas, taču to saturu viņš nav izpaudis.

Arī Viļņas pašvaldība centusies ievākt informāciju par iespējami pazudušiem bērniem. Ceturtdien tā paziņoja, ka bērnunamos nav atgriezušās divas pusaudzes, bet viņu prombūtne pamanīta jau krietni agrāk. Ar vienu no viņām, kas tika uzskatīta par pazudušu kopš 10.janvāra, jau izdevies sazināties un noskaidrot, ka viņa atrodas drošībā.

Vēl tiek meklēta otra pusaudze, kura 12.janvārī aizgājusi no Šauļu bērnu nama, uz kuru novembrī pārcelta no Viļņas, un tiek pieļauta iespēja, ka viņa būtu varējusi bēgt pie mātes uz Viļņu.

Viļņā no agrākajiem četriem bērnu namiem darbojas vairs tikai viens un tajā nav pazudis neviens no audzēkņiem. Bērni nav pazuduši arī no audžuģimenēm.