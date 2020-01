Kur Latvijā top skaistākās Instagram bildes?

Krāšņi rožu dekori uz Bauskas vecpilsētas koka un mūra namiem ir iedzīvotāju sarūpēts vides objekts Latvijas simtgades noskaņās. Foto ar vairāku desmitu kvadrātmetru lielumā izšūtajiem rožu dekoriem uz namu fona noteikti iederēsies ne tikai tavā “Instagram” profilā! Skaisto pilsētas rotu var aplūkot Rīgas ielas posmā no Bauskas muzeja līdz Svētā Gara baznīcai.

Kafijas dzirnaviņas un iepirkumu tīkliņi, veļas mašīna “Rīga” un pirmo izlaidumu televizori, automašīnas un apģērbi – kā tas izskatījās padomju laikos? To un daudz ko citu var aplūkot un iemūžināt Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja “Kalna ziedi” pastāvīgajā ekspozīcijā “Padomju gadi”, kas veltīta dzīvei Latvijā padomju laikā.

Fotogrāfijas, kas uzņemtas šajā tūrisma objektā, noteikti pievērsīs tavu sekotāju uzmanību! Viesojoties Kokneses viduslaiku pilsdrupās, vari ne tikai iepazīt to vēsturi un vērot brīnumaino Daugavas ainavu, bet arī apmeklēt viduslaiku moku kambari. Uzzini vairāk par viduslaiku spīdzināšanas metodēm un moku rīkiem izstādē, bet nofotografēties kopā ar “bendi” dodies uz Koknesi!

Kur ir viena no garākajām lapegļu gatvēm Latvijā? Dodies uz Apes novadu un nofotografējies pie kādas no vairāk nekā 630 lapeglēm, kā arī purva bērziem un liepām! Piecus kilometrus garā Trapenes lapegļu gatve no Vidzemes šosejas ved uz Bormaņiem, izlokas cauri Trapenes centram līdz pat “Skoliņām”.