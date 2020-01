Ko darīt brīvdienās? Dodies ar bērniem izstaigāt skaistākās takas!

129 gadus senais Eiropas mēroga lepnums – Skrīveru dendroloģiskais parks – dižojas ar vairāk nekā 270 kokaugu sugām, no kurām 33 ir pasaules retumi. Pusotras stundas laikā var iepazīt unikālo parku, ko veidojis izcilais dendrologs Maksis fon Siverss, turklāt parks ir skaists visos gadalaikos! Ziemā zied burvju lazda, rudenī katsura reibina ar saldu konfekšu smaržu, pavasarī parks zied un plaukst, bet vasarā tajā var baudīt riekstus un ogas. Skrīveros ir vērts atsvaidzināt arī zināšanas par Andreja Upīša darbu “Sūnu ciema zēni” un doties pastaigā pa 800 m garo Sūnu taku, kur sastapt no koka veidotus 18 stāsta tēlus.

Daudzeses pagasta Aklajā purvā ir izveidota gandrīz divus kilometrus gara lokveida pastaigu taka, no kuras var vērot tipiskas augstā purva ainavas, purva ezeriņus un lāmas, kā arī slēgtas mežu ainavas. Pie ezera takas pusceļā ir izveidots ainavisks atpūtas soliņš. Kāpēc to dēvē par aklo? To noskaidro “Balttour 2020”.

No vēstures mirkļiem un atmiņām līdz mūsdienīgiem pārsteigumiem – to sola pastaiga pa Alūksnes muižas parku, kas bagāts ar daudzveidīgām mazās arhitektūras formām. Apjūsmo varenās Livonijas ordeņa pilsdrupas un Dienvidu torni Alūksnes Pilssalā, dodies pastaigā pa jaunizveidoto taku un nonāc uz Tempļakalna ielas gājēju tilta, kas katrā apaļajā stundā no plkst. 12.00 līdz pusnaktij priecē ar mūziku 15 minūšu garumā! Savukārt paša Tempļakalna virsotne ar Slavas templi, Saules tiltu un Alūksnes skatu torni ļaus uz pieredzēto palūkoties no cita skatpunkta.