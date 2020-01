Kāpēc iet gulēt ar slapjiem matiem ir slikti?

Pirmais negatīvais faktors, ja dodies gulēt ar slapjiem matiem, ir izskats no rīta. Tu nevari paredzēt, kā izskatīsies tavi mati, kuri žūs, kamēr tu gulēsi. Visticamāk,tie nebūs ieguvuši formu, kādu tu vēlētos, bet, lai ieveidotu tos kā ierasts, tev nāksies no jauna tos mitrināt. Tā tu zaudē laiku, kura no rīta ir tik maz.