Ēd zivis, ar šampūnu nepietiks, nēsā cepures jeb kā pasargāt matus ziemā

Ziemas sausais gaiss nelabvēlīgi ietekmē gan ādas, gan matu stāvokli, uzsver N.Gavriļčenko. Tādēļ, lai pasargātu matus no šīs ietekmes, vienmēr jāatceras vienkārša, bet būtiska matu kopšanas nianse:

Serums palīdzēs noturēt mitrumu matā, kā arī izveidos neredzamu plēvīti, kura nogludinās kutikulas, līdz ar to mats būs pasargāts līdz nākamajai mazgāšanas reizei.

Kā arī nedrīkst aizmirst par cepurēm! Tās palīdzēs izvairīties no asinsvadu sašaurināšanās galvas ādā.

Speciāliste skaidro – pie matu elektrizēšanās vainīga statiskā elektrība, kura rodas berzes procesā. Mati un āda atdod negatīvos lādiņus, bet sintētiskie materiāli, piemēram, poliesters, šo lādiņu uzkrāj. Tāpēc labāk plastmasas ķemmes vietā izvēlēties ķemmi no koka, kā arī dabīgu izejvielu apģērbu. Tas palīdzēs izvairīties no elektrizēšanās.

Pamasējiet galvas ādu, arī kakla zonu, lai uzlabotu asinsriti. Ideālais variants ir iemasēt matu augšanu stimulējošus losjonus, to darot ar vieglām kustībām. Un atcerieties – cepures, beretes vai citas galvassegas ir obligātas! Mammai bija taisnība – ziemā cepure ir obligāts aksesuārs!

Mitrajā laikā mati mēdz vairāk pūkoties un kļūt grūtāk veidojami. Lai to novērstu, izvēlieties neizskalojamos produktus matiem. Tie lieliski mitrinās un pasargās matus no pūkošanās. Šiem produktiem ir dažādas konsistences – krēmi, serumi, pieniņi, spreji, pat vieglās putas. Viss atkarīgs no gaumes! Atcerieties, ka smalkiem matiem patiks vieglāki produkti (spreji, serumi), bet biezākiem matiem krēmi un pieniņi.