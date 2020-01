No gripas šosezon miruši jau 13 cilvēki

Pagājušajā nedēļā trīs cilvēki miruši no gripas, līdz ar to kopumā šosezon no gripas miruši jau 13 cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publiskotais gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa jaunākais pārskats.