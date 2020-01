Stoltenbergs: NATO un Turcija joprojām nav panākušas vienprātību par S-400 darījumu

"Līdz šim nav bijis iespējams panākt vienošanos par to," diskusijā Davosas ekonomikas forumā paziņoja Stoltenbergs. "Mēs darīsim visu, lai atrastu veidu šo jautājumu atrisināšanai, jo šis ir viens no jautājumiem, kas rada problēmas alianses iekšienē - to nekādi nevar noliegt."