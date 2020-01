Satiksmes jaunievedums Medemciema iedzīvotājiem - ceļš uz mājām būs jūtami tālāks

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Olaines novada Medemciema iedzīvotājiem turpmāk ceļš uz mājām būs tālāks. Plānotās satiksmes organizācijas uz Jelgavas šosejas nozīmē, ka tiks celta drošība uz viena no melnajiem punktiem. No otras puses pie Medemciema paredzēts aizliegt kreiso pagriezienu, un tas nozīmē par septiņiem kilometriem tālāku ceļu uz apdzīvoto vietu. Par to vēsta LTV ziņu dienests.