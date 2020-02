Māsas Hačaturjanas: palielinās iespēja, ka lietu par vardarbīgā tēva slepkavību varētu izbeigt

Māsas uz iespējamo lietas pārkvalificēšanu reaģējušas ar "piesardzīgu optimismu", tāpat kā viņu advokāti, sacīja Ļipcers. "Mēs priecājamies, ka Ģenerālprokuratūra mūs atbalstījusi, taču ar to vēl nav beigusies kriminālizmeklēšana. Mēs gaidām, kā Izmeklēšanas komiteja mēģinās iziet no šīs situācijas. Galu galā ne jau tāpat vien viņi pusotru gadu izmeklēja lietu pēc [Krimināllikuma panta par slepkavību]," skaidro Ļipcers.

Mihaila Hačaturjana dēls Sergejs apraksta, ka viņa bērnībā mājās vienmēr esot bijuši vardarbīgi konflikti - tēvs sitis un žņaudzis viņa māti. Jau astoņu vai desmit gadu vecumā tēva vardarbīguma dēļ esot mēģinājis aizbēgt no mājām, bet, neskatoties uz policijas iesaisti pēc šā gadījuma, nekas neesot mainījies.

"Kamēr biju ģimenē, es dabūju par visiem," saka Mihaila Hačaturjana bijusī sieva Aurēlija, kuru vīrs no mājām padzina 2015.gadā. "Domāju - ja es aiziešu, konfliktu vairs nebūs."

Tomēr tā nenotika. Atklātībā nonākušas biedējošas ainas no meiteņu ikdienas - nepārtraukta fiziska un seksuāla vardarbība no tēva puses.

Tiesu ekspertīze rekonstruējusi 2018.gada 27.jūlija notikumus, ziņo "Moskovskij komsomoļec". Todien Mihails Hačaturjans esot pamodinājis meitenes septiņos no rīta un sabļāvis uz viņām. Uz meitām viņš esot kliedzis regulāri; todien viņu sadusmojis tas, ka meitas nebija izkrāmējušas mantas no somas, ar kuru viņš atgriezās no psihoneiroloģiskās slimnīcas.