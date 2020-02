Lietuvā neielaiž Krievijas armijas telekanāla "Zvezda" žurnālisti

"Persona atlidoja ar reisu no Maskavas, un tai izskaidroja situāciju. Izrādījās, ka personas vīza bija nederīga," ziņu aģentūrai BNS sacīja Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvis sakariem ar sabiedrību Roks Pukinsks.

Šatilova piektdien ieradusies Viļņā ar reisu no Maskavas un pēc vairākām stundām izlidojusi atpakaļ uz Krievijas galvaspilsētu.

Krievijas plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka Šengenas vīzu Šatilovai pagājušajā gadā izsniegusi Latvija, kas vēlāk to anulējusi.

Jau ziņots, ka pagājušā gada maijā Lietuvas robežapsardzes darbinieki neielaida valstī portāla "Sputnik Lietuva" redaktoru, Latvijas pilsoni Maratu Kasemu, kurš bija ieradies Viļņas lidostā no Maskavas. Kasems iekļauts to personu sarakstā, kurām iebraukšana Lietuvā aizliegta. BNS no informētiem avotiem neoficiāli uzzināja, ka Kasems iekļauts Lietuvas "melnajā sarakstā", pamatojoties uz iespējamu apdraudējumu nacionālajai drošībai.