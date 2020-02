ASV prezidenta vēlēšanu matemātika

Pēdējos 20 gados jau divas reizes pierādījies tas, ka kandidāta popularitāte vēl negarantē uzvaru - tai nepieciešams arī elektoru balsojums. 2016.gadā Hilarija Klintone ieguva gandrīz par trim miljoniem vairāk vēlētāju balsu, taču elektoru balsojumā (un līdz ar to arī vēlēšanās) uzvarēja Donalds Tramps. Savukārt 2000.gada ASV prezidenta vēlēšanās Als Gors saņēma par apmēram pusmiljonu vairāk vēlētāju balsu, taču par uzvarētāju kļuva Džordžs Bušs.

48 no 50 ASV štatiem tas kandidāts, kurš guvis pārsvaru, saņem pilnīgi visas šā štata rīcībā esošās elektoru balsis. Tikai divos - Menā un Nebraskā - elektoru balsis tiek sadalītas proporcionāli tam, cik daudz vēlētāju balsu kandidāti saņēmuši vēlēšanās. Daži ASV štati ir vairāk "sarkani", citi - vairāk "zili". Tajos parasti uzvar viena no partijām, neatkarīgi no tā, cik pārliecinošs ir tās kandidāts.