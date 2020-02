Par burvestību, kad zem kājām zūd pamats... Mīlestība

Reizēm gadās tā, ka divu cilvēku starpā notiek kas ļoti neparasts. Citiem to patīk saukt par dzirksteli, mīlestību no pirmā acu uzmetiena vai piemeklēt citas pārspīlēti daiļas metaforas, taču es to nekā citādi nodēvēt nespēju, kā vienīgi par īstu un neizskaidrojamu ķīmiju.