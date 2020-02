Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atzīmē 100 gadus kopš darbības sākšanas Rīgas pilī

1920. gada 6. februārī LNVM priekštecim Latvijas Etnogrāfiskajam muzejam (no 1924. gada – Valsts Vēsturiskais muzejs) iedalīja četras telpas Rīgas pilī, kur jaunās Latvijas valdība izvietoja gan pārvaldes, gan kultūras institūcijas. Divdesmit valsts neatkarības gados līdz padomju okupācijai 1940. gadā muzeja kolekcijas apjoms desmitkāršojās, tika izveidotas muzeja ekspozīcijas, sākta pētījumu un ceļvežu sērijas izdošana, īstenoti starptautiski projekti. Muzejs Rīgas pilī apsaimniekoja jau aptuveni 40 telpas, kurās izvietoja gan ekspozīciju, gan krātuves un darba telpas, gan arī restaurācijas darbnīcu. Otrā pasaules kara noslēgumā 1944.–1945. gadā plašie Rīgas pils pagrabi un lifta šahta tika izmantoti vērtīgākās muzeja krājuma daļas slēpšanai. Atkārtotās padomju okupācijas apstākļos muzejs turpināja darbību Rīgas pilī kā Centrālais Valsts vēstures muzejs (vēlāk – Latvijas PSR Vēstures muzejs; Latvijas Vēstures muzejs; no 2005. gada – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs).

Kā norāda VNĪ valdes loceklis Jānis Ivanovskis-Pigits, “Šobrīd esam gatavi pa posmiem uzsākt Rīgas pils kastelas atjaunošanu - gaidām pieteikumus no būvniekiem, kuri ir ieinteresēti šī unikālā Latvijas kultūras un vēstures mantojuma atjaunošanā. Lai rūpīgi saglabātu vēstures liecības un kultūras mantojumu Rīgas pils kastelas daļā pēdējos gados veikti vērienīgi izpētes darbi. Tas palīdzēs optimizēt būvniecības izmaksas, samazinās būvniecības riskus un neparedzēto darbu rašanos, nodrošinot to, katrs atradums nekavēs būvniecības procesa tālāko gaitu. Izpētes gaitā konsultējāmies ar augstas raudzes speciālistiem – restauratoriem no Itālijas (Venēcijas) un Čehijas. Ja iepirkums noritēs veiksmīgi, būvdarbus uzsāksim maijā. Esam apņēmušies nodot muzejam pielāgoto Kastelas dienvidu korpusu 2024. gadā”.