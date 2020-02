Brīvdienu maršruts - Tukuma apkaimes senvietas

Senvietas aizaug, kā rezultātā tās tīši vai netīši reizēm izposta mantrači, vietējie iedzīvotāji, mežstrādnieki. Sakoptas vides un norāžu trūkums pamazām liek mums pieņemt kā patiesību to, ka mūsu kultūras mantojums ir tikai muižas, baznīcas un Dziesmu svētki. Tā nebūt nav – mūsu mantojums ir daudz bagātāks, tikai paslēpies brikšņos. Bieži vien baznīcas, kas gozējas tūrisma bukletos, ir celtas uz mūsu senču svētkalniem vai pilskalniem (piemēram, Aizputes pilskalns), bet par to nekas nav atrodams tuvākajā informācijas stendā. Šādas vietas, vietējām pašvaldībām pieliekot savu gādīgo roku, varētu kļūt par to lielisko magnētu, kas pievilinātu tūristus, uzlabojot arī pagasta rocību.