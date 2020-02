Himalajos atrasti sodrēji no Industriālās revolūcijas sākuma

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “PNAS” , izanalizēti ogļu sadegšanas blakusprodukti, kas uz Himalaju virsotnēm nosēdušies, jau no 1780. gada, kad sākās Industriālā revolūcija Eiropā.

Toksisku metālu pēdas no 18. gadsimta beigām tika atrastas ledus paraugā, kas ņemts no Dasuopu ledāja uz Šišapangmas kalna. Kalns atrodas vairāk nekā desmit tūkstošus kilometru no Londonas.