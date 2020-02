Cik droši ir lidot? Atbild stjuarte

Marta ir baltkrieviete, kura jau sešus gadus strādā par stjuarti Apvienotajos Arābu Emirātos un gaisā pavadījusi vairāk nekā 4300 stundu. Atšķirībā no daudzām citām kolēģēm viņa savā Instagram kontā publicē ne tikai skaistas bildes no eksotiskām zemēm, bet arī atbild uz jautājumiem, par kuriem ne reizi vien iedomājies katrs, kam nākas lidot.

Kādēļ pirms lidmašīnas izkustēšanās no vietas salonā uz mirkli nodziest gaisma?

Tā nav tehniska kļūme, tieši otrādi - lidaparāts ir gatavs lidojumam, jo tikko notikusi pārslēgšanās no ārējā strāvas avota uz lidmašīnas ģeneratoru.

Kādēļ neilgi pēc atraušanās no zemes rodas sajūta, ka lidmašīna ir "pakārusies gaisā"?

Par šo sajūtu ir atbildīgs mūsu vestibulārais aparāts. Patiesībā lidmašīna turpina uzņemt gan augstumu, gan ātrumu. Lidojuma laikā lidošanas augstums var tikt mainīts lai izvairītos no iespējamas turbulences vai dotu ceļu citai lidmašīnai.

Turbulence lidmašīnai nav bīstama, to var uzskatīt par standarta situāciju gaisā. Visiem, kuri izjūt bailes, Marta iesaka izturēties pret to tāpat kā pret braukšanu pa bedrainu ceļu. Spēcīga turbulence lidojuma laikā ir visai reta parādība - pat ne katrs pilots savas karjeras laikā tādu piedzīvo. Lielākās briesmas turbulences laikā draud no nenovāktām ēdiena paplātēm, nepaceltiem galdiņiem un kārtīgi neaizvērtām bagāžas glabātuvju durvīm.