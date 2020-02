Diāna Zande: ko mēs pazīstam, vairs neiekārojam seksuāli, jeb kā iekāpt atpakaļ "seksa laivā"

Viena no pamatlietām, kas traucē, ir ideja ka partnerattiecībās viss notiks pats no sevis un tieši tā, kā es iztēlojos. Seksuālajām attiecībām jāvelta īpašs laiks un uzmanība kopdzīvē. “Mūsu vecāku pieredze var būt tāda, ka tajās nav dzīvota pilnvērtīga seksuālā dzīve. Par to netika atklāti runāts, un seksualitāte arī netika izrādīta. Bet arī jaunajām ģimenēm mūsdienās ir savi šķēršļi - pārlieku liela aizņemtība ar naudas pelnīšanu, karjeru, kopējo saimniecību un bērniem. Taču jāatceras, ka pāris nesanāca kopā, lai uzceltu māju vai nopirktu lielāku mašīnu! Sākums bija kaisle un mīlestība!” - par to iesaka aizdomāties Diāna Zande.