40 gadus vecais Hangošvili tika nošauts pagājušā gada 23.augustā Berlīnes Mazajā Tīrgartenā. Aculiecinieki stāstīja, ka šāvienus no tuva attāluma uz upuri raidījis kāds vīrietis uz velosipēda, kurš vēlāk tika pamanīts, iemetot upē somu.

Šo slepkavību vairākus mēnešus pētīja “Bellingcat” kopā ar partneriem no “Der Spiegel” un “The Insider”.

Pēc 2013.gada slepkavības Krievija ar Interpola starpniecību izsludināja Krasikovu starptautiskajā meklēšanā, taču 2015.gadā aizturēšanas orderi atsauca un apgādāja viņu viltus identitāti. Savukārt jebkāda informācija par Krasikova kriminālajām aktivitātēm pazuda no visām Krievijas datu bāzēm, iepriekš vēstīja "Bellingcat".

Gan FDD, gan Krievijas policija jau no paša sākuma zināja, ka “Vadims Sokolovs” nav slepkavas īstais vārds, tomēr Krievijas iestādes pēc Hangošvili slepkavas aizturēšanas to Vācijai to neatklāja.