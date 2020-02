Pedofilijas ēnā: ASV skautu organizācija iesniedz bankrota pieteikumu

Šomēnes “Boy Scouts of America” atzīmēja 110.pastāvēšanas gadadienu. Pēdējos gados organizācija piedzīvojusi strauju biedru skaitu samazinājumu.

Delavēras bankrota tiesā iesniegtais bankrota pieteikums nozīmē, ka tiek apturēta tiesvedība visās civilprāvās, kas ierosinātas pret “Boy Scouts of America”.

Simtiem bijušo organizācijas biedru ir iesūdzējuši “Boy Scouts of America” tiešā par organizācijā piedzīvoto seksuālo izmantošanu.

Tik uzskatīts, ka pēdējo 72 gadu laikā vairāk nekā 7800 bijušo “Boy Scouts of America” darbinieku seksuāli izmantojuši vairāk nekā 12 000 zēnu.

Bankrota pieteikums ļaus visas pret “Boy Scouts of America” sāktās civilprāvas apvienot un izskatīt vienā tiesā, lai varētu mēģināt panākt vienotu vienošanos ar cietušajiem. Tas organizāciju nostāda izdevīgā pozīcijā, nekā daudzu paralēlu prāvu iztiesāšana dažādas tiesās.

“Boy Scouts of America” arī plāno veidot fondu, kas izmaksās kompensācijas seksuāli izmantotajiem organizācijas dalībniekiem.

No seksuālās vardarbības cietušo bijušo skautu pārstāvji jau pauduši viedokli, ka “Boy Scouts of America” iesniegtais bankrota pieteikums esot traģēdija un nepārprotams organizācijas mēģinājums izvairīties no atbildības.