Darbība e-veselības sistēmā atjaunota

LĢĀA prezidente klāstīja, ka pagājušajās dienās pieredzētie traucējumi e-veselības funkcionēšanā ir radījuši pamatu atkārtotām bažām no ģimenes ārstu puses. "Neatvērtas un nenoslēgtas darbnespējas lapas krājās kaudzēs. Pacienti nevar saņemt ne medikamentus, ja nav izsniegta papīra recepte un konkrētā brīdī e-veselība nedarbojas, kā arī samaksu par darbnespējas periodu," uzsvēra Veide.

Lēmumu par iespējamu platformas boikotēšanu LĢĀA pamato ar to, ka e-veselības sistēma ir ieviesta jau divus gadus, tomēr tā joprojām turpina darboties ar būtiskiem traucējumiem. Neesot līdzējusi arī pagājušā gada beigās Nacionālā veselības dienesta (NVD) veiktā sistēmas pāreja uz jaunākiem serveriem un citi ar sistēmas stabilitāti un ātrdarbību saistītie tehniskie darbi.

LĢĀA vēstulē tiek minēts, ka arī NVD norādījusi uz dīkstāvēm pēc 27.decembra. 31.janvārī NVD e-veselības atbalsta dienests asociācijai ziņojis, ka "31.janvārī, laikā no plkst.7.27 līdz 9.35 un laikā no plkst.9.44 līdz 2.26 tika novēroti sistēmas darbības traucējumi darbnespējas lapu modulī, kā arī laikā no plkst.12.26 līdz 13.17 tika novēroti sistēmas darbības traucējumi e-veselības portālā, taču darbnespējas lapu modulī vēl ir iespējami traucējumi."