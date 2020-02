Tikai divas stundas ceļā, un mēs jau rīta saules apžilbināti stāvam pie Pokrojas muižas Lietuvā. Muižas komplekss ir iespaidīgs - tas sastāv no 26 ēkām un ir lielākais līdz mūsdienām saglabājies muižas komplekss Lietuvā - iekļauts Lietuvas kultūras mantojuma sarakstā. 19.gadsimts te burtiski virmo gaisā - atliek paspert dažus soļus pa muižas kāpnēm un tevi jau savā varā pārņem laikmeta gars. Turklāt muižas saimnieki ir parūpējušies, lai viesi varētu iejusties muižas dzīvē. Kad tevi sagaida pats muižkungs ar kundzi un atklāj 19. gadsimta sadzīves aizkulises, tu vienkārši ļaujies aizraujošai spēlei.

Pokrojas muiža saistīta ar seno vācbaltu dzimtu fon der Ropiem, kuru dzimtas atzari iestiepjas visās Baltijas valstīs. Tiek uzskatīts, ka šī Ropu dzimta saistīta ar mums labi zināmo bīskapu Albertu. Lai gan liela daļa no dzimtas mākslas kolekcijas Otrā pasaules kara laikā ir nozaudēta, apmēram 20 darbiem nonākot Lietuvas Nacionālā mākslas muzejā, muižā ir ārkārtīgi daudz senlietu, ko apskatīt. Varam pašausmināties par 19., 20. gadsimtu mijas ārstēšanas metodēm, pieskarties galvaskausam, un, tā sakot, ielūkoties tā laika kanalizācijas sistēmā. Muižas ēka ir grezna, no logiem paveras skats uz majestātisko parku, tomēr nams iekārtots pārdomāti - izšķērdību te nemana.

Muižkungi bijuši prātīgi ļaudis, kuri nav ļāvušies mirkļa iegribām. Par to liecina tā laika plašā saimnieciskā darbība, ūdensdzirnavas un vējdzirnavas. Muižā brūvēja ne vien brandvīnu un alu, ražoja pienu un gaļu, bet radīja arī kaut ko tik gaistošu kā smaržas.

Mani sajūsmina vannas bronzas kājas un noapaļotais krāna knābis. Un tas viss par nieka naudu - sākot no 120 eiro.

Pokrojas muižas darbnīcā vilnas meistare no pavedieniem rada īstus brīnumus, tostarp vilnas skulptūras. Viņa saka, ka vilnai piemīt maģisks spēks - gribot, negribot viņas rokās skulptūras kļūst par tādām kā vudu lellēm, kas sāk ietekmēt īpašnieka dzīvi. Man gribas vilnas valstībā pakavēties ilgāk, bet jāsteidz tālāk.

Gar alus brūzi, kas darbojas ar pilnu jaudu, piepildot spirgto rīta gaisu ar alus smaržu, dodamies uz moku kambariem. Te var tuvplānā aplūkot, un, ja kādam uznāk traka vēlme, arī izmēģināt seno laiku soda rīkus. Tikai dažas paaudzes mūs šķir no prātam neaptveramiem miesassodiem, kādiem tika pakļauti cilvēki. Tevi iemet Edgara Alana Po stindzinošajos šausmu stāstos, ko nav iespējams lasīt bez trīsāsm. Gids - paša muižkunga lomā - paskaidro, ka vairākas moku rīku detaļas ir autentiskas.

Grūti izvēlēties, kurš no rīkiem ir briesmīgākais, bet es ilgāk pakavējos pie būra, kurā ielaida izsalkušas žurkas un to nostiprināja nelaimīgajam uz vēdera.

No Ēģiptes līdz ezeru valstībai Zarasiem

Dodamies uz Zarasiem - ezeru valstību, pilsētu pie Latvijas robežas. Vai zinājāt, ka Latvijā ir Ēģipte, kurai ir savs zīmogs ar Heopsa piramīdu? Ēģipte atrodas Daugavpils novada Medumu pagastā pie Lietuvas robežas - pēc dažiem kilometriem sākas Zarasu pilsēta. Bet nu vēl mazliet par Ēģipti… Netālu no robežas debesīs slejas 19.gadsimta sākumā celtās Ēģiptes baznīcas drupas. Braucot uz Lietuvu, iesaku piestāt un apskatīt. Savulaik Ēģipte bija stratēģiski nozīmīga vieta - var sacīt, tehnoloģiskais centrs. Kad 1830. gadā sāka būvēt Sanktpēterburgas - Varšavas traktu, Ēģipti izraudzījās par vietu pasta stacijai. Tas bija grandiozs projekts, kura atklāšanā piedalījās pats cars Nikolajs I ar dēlu Aleksandru. Kopējais trakta garums bija 1250 km ar pieturām ik pēc stundas brauciena.

Ēģiptē 19. gadsimtā sākumā sāka darboties viena no pirmajām telegrāfa līnijām, kas bija garākā pasaulē.

Tagad medumnieki cauri Ēģiptes ciemam, no kura pāri palikušas dažas mājas, dodas iepirkties uz palielo Zarasu pilsētu.

Zarasu reģionā ir vairāki simti gleznainu ezeru, kas īpašu padara arī pierobežas pilsētu. Zarasi savu nosaukumu mainījuši vairākkārt. Kādreiz Zarasus dēvēja par Novoaleksandrovsku – par godu imperatora Nikolaja I dēlam Aleksandram. No 1918. līdz 1929. gadam pilsēta bija Ežerāni. Savukārt Zarasu nosaukums cēlies no apvidus pirmiedzīvotāju sēļu valodas. Zarasos ir trīs gleznaini ezeri, plašs tūrisma mītņu piedāvājums. Pilsēta ir skaista arī ziemas dienā, kas pamazām zaudē krāsas, bet vasarā pasakaina.

Starp citu, Zarasaiča ezerā izveidots moderns atklātais baseins. Par godu jau pieminētajam traktam Sanktpēterburga – Varšava, kas gāja cauri Zarasiem un Medumiem, pilsētas parkā uzstādīts iespaidīgs čuguna obelisks ar masīvu Krievijas impērijas ģerboni un uzrakstu “Povelenijem gosudarja imperatora Nikolaja I sooružena sipnaja doroga ot Kovno do Dinaburga. 193 versti. 1836. g.”

Atvadāmies no Zarasiem un cauri gleznainiem Lietuvas mežiem dodamies Palieses muižas virzienā. Pa ceļam piestājam pie Salakas Sv.Sāpju pilnās Jaunavas Marijas baznīcas, kas slejas 72 metru augstumā. Tā ir monumentāla ēka, celta no pelēkiem, tēstiem akmeņiem. Pirmo reizi rakstos baznīca minēta 15. gadsimtā. Nemieros un ugunsgrēkos nopostīto baznīcu no jauna uzbūvēja 1911. gadā.