Spolītis min, ka viņš nākotnē redz izveidojamies trīs varas centrus – ASV, Eiropas Savienība (ES) un Ķīna. «Šajā laikā būs arī notikušas pārmaiņas režīmā uz austrumiem no Zilupes. Es domāju, ka Karēlija, Ziemeļkaukāzs, Tatarstāna, Baškortotstāna un daļas no Sibīrijas būs pasludinājušas neatkarību. Kaut kāda daļa no Krievijas Federācijas subjektiem vēlēsies pievienoties Eiropas Savienībai, un daļa jau būs pievienojusies. Beidzot pēdējais no Eiropas impēriskajiem veidojumiem redzēs transformāciju,» norādīja politologs.