Bērnībā vienmēr gribēju nokļūt Indijā. Pasaku zemē, kuras džungļos mīt ziloņi un tīģeri. Zemē, kur vīrieši valkā dīvainas cepures un sievietes ģērbjas visās varavīksnes krāsās. 2016. gadā šis sapnis piepildījās. Likumsakarīgi, ka realitāte bija visai tālu no sākotnējā priekšstata.

Pirmais, kas iekrīt acīs, pastaigājoties pa Deli, ir daudzie bezpajumtnieki. Pat netālu no pilsētas finanšu centra - Konotpleisas (Connaught Place) - redzēju veselu ģimeni dzīvojam uz ietves. Viņiem bija uzklāti uz zemes palagi, kur šie cilvēki, acīmredzot gulēja, un turpat bija arī liels čuguna katls, kurā sieva vārīja rīsus vīram, kas gulēja turpat netālu, un arī bērnam. Māsīcas vīrs atklāja, ka pirmās nepieciešamības pārtikas preces bezpajumtnieki var bez maksas saņemt dievnamos.

Daudzi no tiem indiešiem, kam ar naudu ir paveicies vairāk, regulāri iepērk pārtiku un ziedo to dažādiem dievnamiem.

Turpat netālu no ģimenes, kas dzīvo uz ietves, atradās liels tirdzniecības centrs glaunā koloniālisma laiku ēkā. Pie tās nemitīgi piebrauca pēdējie Mercedes, BMW, Audi un citu automobiļu zīmolu modeļi. Iekšā – daudz zelta, dārgakmeņu, dizaineru apģērba un daudz bagātu indiešu.

Galvenie Deli apskates objekti – Lotosa templis, Indijas vārti vai, piemēram, Lakšmi-Narajan templis - atrodas diezgan tālu cits no cita. Šīs skaistās un izsmalcinātās būves sadzīvo ar atkritumu pilnām ielām, graustiem un smogu. Tāpēc daudzi ceļotāji šeit ilgi neuzkavējas un pēc vienas vai divām dienām dodas tālāk. Es tomēr izlēmu pavadīt vairāk laika galvaspilsētā, lai labāk izprastu indiešus.

Bet vienlaikus Jugaad var nozīmēt arī vairāku citu cilvēku iesaisti problēmas risinājuma meklēšanā. Māsīcas vīrs stāstīja par kādu situāciju, kurā bija iesaistīts helikoptera pilots. Viņam bija jāved uz kādu citu reģionu svarīgs viesis no ASV. Pirms izlidošanas pilots konstatēja, ka kaut kas ir salūzis, taču mehāniķa tobrīd lidostā nebija. Rezultātā pilots pasūdzējās kādam citam lidostas darbiniekam, tas piezvanīja savam draugam, kuram bija aptuvenas zināšanas par helikopteriem. Šis draugs piezvanīja vēl vienam paziņam, un tā ar šīs cilvēku ķēdītes palīdzību pilots beigu beigās dabūja instrukciju, kā helikopteru salabot.

Kalnu pilsētu Dharmsālu Indijas Himāčalas Pradēšas štatā daudzi ceļotāji raksturo kā miera ostu. Šeit tiešām ir pārsteidzošs miers, salīdzinot ar drūzmaino un haotisko dzīvi Deli. Arī iedzīvotāju sastāvs ir atšķirīgs: Dharmsālā pārsvarā dzīvo bēgļi no Tibetas. Šeit pat atrodas arī Tibetas valdība trimdā un tibetiešu garīgā līdera Dalailamas rezidence, kur, ja paveicas, var sastapt arī viņu pašu lasām lekcijas visiem interesentiem.

Es diemžēl uz šo pasākumu netiku, bet pašu rezidenci apciemoju: gar visu perimetru plīvo budistu lūgšanu karodziņi, ir izvietotas raksturīgās lūgšanu dzirnaviņas. Šeit sarkanās drānās tērptie tibetiešu mūki sadzīvo ar daudzajiem tūristiem no Indijas un visas plašās pasaules.

Dažās dienās izstaigājot Makleodgandžas šaurās ielas ar simtiem tibetiešu tirgotāju veikaliņu, nolēmu izpētīt arī pilsētas apkārtni. Pirmā pietura bija Bagsu ūdenskritums: visapkārt zaļi pakalni ar dzelteniem un sarkaniem krūmājiem, patīkams vēsums, kas nāk no ūdenskrituma. Uzņēmis dažas bildes, devos atpakaļ uz Makleodgandžu.

Pa ceļam sastapu suvenīru tirgotāju. Kaulējoties ar šo vīrieti, pie reizes uzzināju arī viņa dzīvesstāstu. Randžitam Singham, jeb, kā draugi viņu vienkārši sauc, - Ranam agrāk piederēja vesels suvenīru veikals pilsētā, taču naudas grūtību dēļ to nācās slēgt. Tā nu Rans stāv te katru dienu un cer uz tūristiem, kas nopirks viņa paštaisītās aproces. Iegādājos vienu aproci, uztaisīju bildi ar Ranu un devos atpakaļ uz Makleodgandžu.

Nākamajā dienā bija ieplānots īss divu dienu pārgājiens līdz vietai, ko sauc par Snowline Cafe. Šī kafejnīca atrodas pakalnā, no kura paveras vislabākais skats uz Dhauladhāras kalnu grēdu.

Šoreiz par pašu pārgājienu neko daudz pastāstīt nevaru. Tas sākās mežainā apvidū, visapkārt pērtiķi, kas niknām acīm blenza uz mani gluži kā gopņiki (huligāni – red.) no guļamrajoniem. Par laimi, iztika bez kautiņa. Pārgājiens ilga apmēram 7 stundas vienā virzienā. Diena bija visai mākoņaina. Tomēr Šiva beigu beigās man uzsmaidīja un dāvāja skatu uz kalniem un vakara rietošo sauli. Kafejnīcā paņēmu gardo un veldzējošo masala tēju, atradu lielu valni, apsēdos uz tā un vismaz stundu vēroju, kā kalni un debesis maina savu krāsu. Vispirms debesis ir dziļi zilas, bet kalni gluži kā milzīgi zelta stieņi saules staros. Saulei rietot un mākoņiem skrienot pāri debesīm, kalnu smailes kļūst oranžas, līdz sāk atgādināt liesmojošas ugunsputnu astes. Pēc tam parādās jau sarkanbrūni toņi, un beigās satumst. Nakti pavadīju turpat teltī.

Vārānasī tiek uzskatīta par vienu no Indijas un pasaules vecākajām pilsētām. Kādreiz pa šo zemi, iespējams, staigājis pats Sidhārta Gautama jeb Buda. Tiek uzskatīts, ka tieši Vārānasī piepilsētā Sarnatā viņš nolasīja savu pirmo sprediķi.

Viņu līķi tiek kremēti Hariščandras un Manikarnikas ghatā (ghati – lūgšanu pakāpieni). Daudzus cilvēkus no Rietumiem šokē šie skati. Personīgi man viss notiekošais likās šai videi ļoti dabisks.

Vārānasī iebraucu svelmainā novembra dienā. No lidostas paņēmu taksometru līdz pilsētas centram. Tā kā Vārānasī ielas ir ārkārtīgi šauras un cilvēku ir ļoti daudz, ceļš līdz manam viesu namam bija jāmēro vai nu kājām, vai izmantojot velorikšas pakalpojumus. Uzreiz jāsaka, ka velorikša ir diskutabls variants. Pirmkārt, rikšu vadītāji bieži vien ir veci cilvēki, kas diendienā spiesti mīt pedāļus, tādējādi vēl vairāk graujot savu veselību. Otrkārt, ir visai nepatīkami, kad tu gluži kā ķeizars sēdi rikšā, kuru vada vecs un savārdzis cilvēks. Treškārt, tas vienkārši nav praktiski, jo, ejot kājām, izurbties cauri cilvēku pūļiem būs daudz ātrāk. No otras puses, visā apkārtējā nabadzībā, iespējams, tas ir vienīgais veids, kā šis vecītis var nopelnīt iztiku sev un savai ģimenei.

Sākotnēji tomēr, nedaudz apjucis no cilvēku pūļiem, izvēlējos rikšu. Pēc apmēram 300 nobrauktiem metriem sapratu, ka iešu kājām.

Tikko izkāpu no rikšas, cilvēku virpulī mani uzreiz pamanīja viens no daudzajiem “palīgiem”. Tā ir īpaša vietējo iedzīvotāju šķira, kas, tūristus ieraugot, saskata sev iespēju nopelnīt. Kungs piedāvāja man “bez maksas” parādīt ceļu līdz viesu namam, es laipni atteicos. Sapratis, ka telefona navigācija nekam neder, tomēr nospriedu, ka šoreiz prātīgāk būtu uzticēties svešiniekam. Nonākot viesu namā, viņš pateica: “Jūs, protams, varat man neko nemaksāt, bet varat arī iedot nedaudz naudiņas.” Šis cilvēks izskatījās tā, ka viņam tiešām nepieciešama nauda. Tāpēc ar vieglu sirdi šķīros no nelielas summas.