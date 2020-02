Mazgāt rokas ar trauku mazgāšanas līdzekli: vai tā ir laba ideja?

Trauku mazgāšanas līdzekļi ir lieliski attaukotāji - tie spēj tikt galā ar taukainu pannu, dažos gadījumos tos var izmantot pat eļļas traipu izmazgāšanai no apģērbiem. Līdzīgs efekts notiek arī uz roku ādas - trauku mazgāšanas līdzeklis attīra no plānās tauku kārtiņas, kas sedz ādu un pasargā to no izžūšanas. Rezultātā roku āda kļūst sausa un var sākt plaisāt, vēsta portāls "rd.com".