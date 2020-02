Auto nokrīt no sestā stāva, vadītājs - slimnīcā

Ja kinofilmā auto noripo no augstas klints, bet tā pasažieri mirkli vēlāk izlien no lūžņu kaudzes, noskurinās un dodas tālāk savās gaitās, tad kāda Jeep vadītājam lidojums no daudzstāvu stāvvietas sestā jeb jumta stāva beidzās ar nopietnu traumu ārstēšanu slimnīcā.