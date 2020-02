Igaunijas valdība izveido darba grupu jaunā koronavīrusa izplatīšanās novēršanai

"Lai novērstu vīrusa izplatīšanos, svarīgāka par visu ir ātra informācijas apmaiņa starp dažādiem resoriem un operatīvas, uz pierādījumiem balstītas informācijas un norādījumu sniegšana iedzīvotājiem," uzsvēris Kīks. "Darba grupa gādās, lai informācija no attiecīgajiem resoriem nekavējoties sasniegtu valdību un ļautu pieņemt operatīvus un kompetentus lēmumus valdības līmenī."

Kā ziņots, Igaunijā ceturtdien apstiprināts pirmais saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu "Covid-19". Saslimušais cilvēks ir Igaunijas pastāvīgais iedzīvotājs, Irānas pilsonis, kas ceļojis no savas dzimtenes un Igaunijā ieradies trešdienas vakarā ar autobusu no Rīgas. Savukārt Rīgā viņš ieradies ar lidmašīnu no Irānas caur Turciju.