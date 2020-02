Līdz sākotnējai spozmei restaurēs Hitlera domubiedra Musolīni automobili

Objekts, kuru Thornley Kelham paredzēts sagatavot tādā stāvoklī, lai auto varētu piedalīties izstādēs un skaistuma konkursos, ir ārkārtīgi rets Alfa Romeo 6C 1750 SS - automobilis, kura pirmais īpašnieks bija Musolīni. Topošais Itālijas līderis par to samaksāja 60 tūkstošus liru un saņēma 1930.gada 13.janvārī. Auto bija Musolīni īpašumā līdz 1937.gada 21.martam.

Alfa Romeo 6C 1750 SS bija savas ēras viens no populārākajiem un panākumiem bagātākajiem sacīkšu auto. Piemēram, 1929.gada Mille Miglia jeb tūkstoš jūdžu sacensībās startēja ne mazāk par 13 šā modeļa spēkratiem. No tiem finišu sasniedza astoņas mašīnas - septiņas no tām "iebrauca pirmajā desmitniekā", tostarp arī kopvērtējuma pirmās un trešās vietas ieguvējas.