Viena no interesantākajām mūsdienu Tuvo Austrumu valstīm ir Katara. Neskatoties uz tās mazo izmēru, Doha Arābu pavasara laikā spēlēja lielvaru līgā. Kristiana Koata Ulriksena grāmata «Qatar and the Arab Spring» , pievēršoties minētās valsts analīzei, izaicina pastāvošo viedokli, ka mazas valstis pasaulē neko nevar mainīt.

Sākoties Arābu pavasara nemieriem, Katara saskatīja iespēju uz valdošās nestabilitātes fona palielināt savu reģionālo ietekmi. Tā izmantoja no savas teritorijas raidošo ietekmīgo TV kanālu Al Jazeera, lai nodotu reģiona iedzīvotājiem informāciju par sacelšanās notikumiem. Tas, savukārt, ļāva tiem veiksmīgāk organizēties pretestībā valdošajiem režīmiem. Šā iemesla dēļ, Katara ar savām darbībām izraisīja lielas dusmas no reģionā esošo diktatoru puses. Piemēram, Ēģipte 2011. gadā pieņēma lēmumu aizvērt savā teritorijā esošās minētā medija pārstāvniecības. Lēmumu par Al Jazeera aizliegšanu iepriekš bija pieņēmusi arī Tunisija.

Tās ietvaros Doha mēģina dažādot savus sabiedrotos, lai samazinātu iespējamību, ka kāds no tiem spētu uzspiest savu diktātu. Šā iemesla dēļ, Katara ir gatava relatīvi sadarboties gan ar nosacīti draudīgo Irānu, gan arī meklēt sev jaunus draugus citās valstīs. Savukārt, Arābu pavasaris pavēra lielisku iespēju šo draugu atrašanai. Galu galā, palīdzība nonākt pie varas ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kā izveidot savu ietekmi. Hedging stratēģija arī ļoti palīdzēja pašas proaktivitātes īstenošanā. Autors vērš uzmanību, ka Katara ļoti lielu uzsvaru liek uz savām attiecībām ar ASV un tās teritorijā esošo Vašingtonas bāzi. Tas, savukārt, ir ļāvis iegrožot tās galveno sabiedroto – Saūda Arābiju, kura redz sevi kā saimnieku Līča monarhiju starpā un nevēlas pārlieku pieļaut Dohas brīvsoli.

Sengrieķu mitoloģijā tiek runāts par Ikaru – nesaprātīgu cilvēku, kurš vēlējies lidot ar vaska spārniem un pacēlās pārāk tuvu saulei. Savukārt, saule šos spārnus izkausēja un Ikars nokrita. Šo analoģiju tīri labi var attiecināt arī uz Kataru. Neskatoties uz to, ka Doha uz īsu brīdi nenoliedzami spēlēja reģionālas lielvaras lomu, Arābu pavasara notikumu tālāka attīstība parādīja, ka tās ambīcijām tomēr nav pietiekami stabila seguma un valsts ietekme ir atkarīga no labvēlīgas apstākļu sakritības. Autors šo problemātiku savā darbā apzīmē ar terminu – overreach.

Ulriksens norāda, ka pēc šī notikuma Dohas ārpolitika kļuva daudz pielāgotāka Saūda Arābijas vadītajām Līča valstīm un tā bija spiesta pieņemt tai dažus salīdzinoši neizdevīgus lēmumus. Viens no tiem bija pievienošanās Saūda Arābijas vadītajai intervencei Jemenā un cīņai pret Irānas atbalstītajiem huti nemierniekiem. Otrs – Al Jazeera Mubasher Misr (raidīja no Ēģiptes) kanāla darbības apturēšana.

Grāmata:

Kristian Coates Ulrichsen (2014). Qatar and the Arab Spring. C. Hurst & Co. Ltd.

