BMW skaidri ieskatās nākotnē, parādot elektroauto ar milzīgām režģa nierēm priekšā

Visbeidzot, interesants fakts saistībā ar šo auto ir skaņas, ko automobilis atskaņo, kad tiek aktivizētas dažādas funkcijas. Tās BMW palīdzējis radīt pazīstamais komponists Hanss Cimmers, kura studijā tapuši skaņu celiņi tādām Holivudas filmām Interstellar, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Inception, Sherlock Holmes, The Dark Knight, Transformers: Revenge of the Fallen, August Rush, Blade Runner 2049 u.c.