Strenču, Beverīnas un Burtnieku novadu iedzīvotāji cīnīsies par pievienošanu Valmierai

Gan Burtnieku, gan Beverīnas novadu domes priekšsēdētāji norādīja, ka ne Valkas domes priekšsēdētājs, ne Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji pat neinformēja, ka no pašreizējiem novadiem tiks "noņemti" Ēveles un Trikātas pagasti, bet viņi to uzzinājuši tikai no medijiem.