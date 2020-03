ASV demokrātu priekšvēlēšanās Lielajā otrdienā Baidens uzvar deviņos štatos, Sanderss - trijos

Šos 14 štatus Demokrātu Nacionālajā konventā pārstāvēs 1357 delegāti, tai skaitā 228 no Teksasas, 99 no Virdžīnijas, 110 no Ziemeļkarolīnas, 52 no Alabamas, 64 no Tenesī, 37 no Oklahomas, 31 no Arkanzasas, 16 no Vermontas, 67 no Kolorādo.