Nācaretes plāksnītei nav nekāda sakara ar Jēzu

Marmora plāksnīte, kas zināma arī kā Nācaretes uzraksts, ir 58 centimetrus augsta un 35 centimetrus plata. Uz tās iegravēts teksts grieķu valodā, un izskatās, ka to ir izdevis Romas imperators. Teksts uz plāksnītes vēsta, ka kapenes un kapus nedrīkst traucēt, kā arī nedrīkst no tiem aizvākt apglabātos ķermeņus. Noteikuma pārkāpšana ir liels noziegums.

Plāksnīte vēlāk piederēja Vilhelmam Frohneram, kurš to iegādājās Parīzē 1878. gadā un glabāja privātajā kolekcijā līdz savai nāvei. Pēc pieciem gadiem 1930. gadā plāksnītes tekstu pirmo reizi publicēja. Piezīmēs Frohners rakstīja, ka tā ir atsūtīta no Nācaretes un ir saistīta ar Jēzus nāvi. Tika uzskatīts, ka plāksnīti izdeva Romas imperators pēc tam, kad no kapenēm pazuda Jēzus ķermenis.