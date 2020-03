Gājējiem atvērto Ģertrūdes ielu izmanto arī politiskie spēki kā platformu aģitācijai

Kā ziņots, turpinoties mobilitātes eksperimentam un atvēlot kādu no centra ielām gājējiem un velobraucējiem, šodien no plkst.10 līdz 20 autotransporta satiksmei slēgta Ģertrūdes iela posmā no Brīvības ielas līdz Aleksandra Čaka ielai, kā arī šajā posmā esošās autostāvvietas.